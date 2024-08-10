Полиция в Белгороде ищет маскирующихся под священников диверсантов

Диверсионная группа украинских военных может находиться на территории Белгородской области. Полицейским разослали ориентировку на диверсантов, передает Telegram-канал Baza, ссылаясь на осведомленные источники.
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