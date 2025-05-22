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Царьград

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Чёрный день календаря. 22 мая: Падение Ан-12. Семь погибших, крутое пике и тайны груза самолёта

Чёрный день календаря. 22 мая: Падение Ан-12. Семь погибших, крутое пике и тайны груза самолёта

Над местом крушения из земли виднелся только хвост самолёта Ан-12. На борту находились военные.22 мая 2001 года военно-транспортный самолет Ан-12 с семью военнослужащими на борту потерпел крушение на границе Тверской и Смоленской областей.

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