Лидер «Новых людей» допустил, что ситуация с «Яблоком» повлияла на результат партии на думских выборах

Новолюди, по предварительным данным, получают 20 мест в нижней палате парламентаЛидер «Новых людей» Алексей Нечаев допустил, что ситуация с «Яблоком» повлияла на результат партии на выборах в Госдуму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Надо разбираться:...
- СБ Сколько должен за...
- Приложение «Амина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым