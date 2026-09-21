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Лидер «Новых людей» допустил, что ситуация с «Яблоком» повлияла на результат партии на думских выборах

Лидер «Новых людей» допустил, что ситуация с «Яблоком» повлияла на результат партии на думских выборах

Новолюди, по предварительным данным, получают 20 мест в нижней палате парламентаЛидер «Новых людей» Алексей Нечаев допустил, что ситуация с «Яблоком» повлияла на результат партии на выборах в Госдуму.

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