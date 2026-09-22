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Сотрудникам Минфина начали выдавать зарплату цифровыми рублями

Сотрудникам Минфина начали выдавать зарплату цифровыми рублями

Часть сотрудников Минфина получает зарплату в цифровых рублях на открытые ими кошельки. Полученные средства можно использовать для расчетов.

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