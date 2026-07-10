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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле директора хлебного цеха признали виновным в смерти работницы

В Барнауле директора хлебного цеха признали виновным в смерти работницы

В душевую на предприятии поступал сероводород Директора барнаульской компании, которая занималась производством хлеба и мучных изделий, признали виновным в смерти сотрудницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

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