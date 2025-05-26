Офтальмолог рассказал о правилах безопасности глаз в теплый период

Повреждения бывают механические, химические и термические Из-за незнания элементарных правил безопасности люди подвергают себя и свое здоровье опасности, особенно в дачный сезон, сообщил радио Sputnik врач-офтальмолог Антон Казанцев.
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