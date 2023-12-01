Жительница Воронежа после операции по коррекции век впала в кому

Одна жительница Воронежа попала в кому после прохождения косметической операции на лице. Как передает Baza в Telegram, весной этого года женщина решила поправить веки и обратилась к медикам из Пятигорска.
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