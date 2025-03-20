Здание школы ФЗУ Ленэнерго на улице Пугачева в Петербурге будет сохранено

Специалисты запретили его демонтаж и изменение внешнего облика Здание школы фабрично-заводского ученичества Ленэнерго на улице Пугачёва, дом 5/7а, является ценным рядовым объектом и должно быть сохранено.
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