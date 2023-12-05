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Даже у животных чистят: В Петербурге нашли тех, кто доволен уборкой снега

Даже у животных чистят: В Петербурге нашли тех, кто доволен уборкой снега

Зима началась стандартно: снег выпал, а коммунальщики оказались к этому не очень, кажется, готовы. Пока петербуржцы жалуются на горы снега, в Ленинградском зоопарке, напротив, животные ситуацией довольной.

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