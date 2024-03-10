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Закон и Порядок

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Франция собирается создать альянс с готовыми к отправке войск на Украину странами

Франция собирается создать альянс с готовыми к отправке войск на Украину странами

Politico: Франция создает альянс готовых отправить военных на Украину стран К отправке западных военных на Украину потенциально открыты страны Прибалтики, главы МИД этих государств поддержали эту идею на встрече с коллегой из Франции.

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