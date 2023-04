«Та самая Deus Ex, которую я искал все эти годы»: в раннем доступе Steam вышел детектив Shadows of Doubt с процедурной генерацией города и симуляцией жизни NPCКак и было обещано, 24 апреля 2023 года в раннем доступе сервиса цифровой дистрибуции Steam дебютировал воксельный стелс-детектив Shadows of Doubt в стиле нуар от Fireshine Games и ColePowered Games.