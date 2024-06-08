Медведев назвал террористами обратившихся в МУС членов FIDH

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал террористами обратившихся в Международный уголовный суд (МУС) членов Международной федерации прав человека (FIDH), получающей финансирование от одного из фондов Джорджа Сороса.
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