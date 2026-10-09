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Красный Север

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Обладателям именной стипендии губернатора ЯНАО будут платить по 10 000 рублей

Обладателям именной стипендии губернатора ЯНАО будут платить по 10 000 рублей

Получателями именной стипендии губернатора ЯНАО стали 201 студент вузов и колледжей. Все они в течение полугода будут получать ежемесячно по 10 000 рублей, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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