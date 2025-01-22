Родила — предъяви: маткапитал не будут выдавать на мертвые души

Если женщина спонтанно или сознательно родила ребенка не в медицинском стационаре, она будет обязана сразу после этого вызвать врачей, которые зафиксируют факт появления младенца на свет и проведут первый медосмотр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии