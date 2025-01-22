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Парламентская газета

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Родила — предъяви: маткапитал не будут выдавать на мертвые души

Родила — предъяви: маткапитал не будут выдавать на мертвые души

Если женщина спонтанно или сознательно родила ребенка не в медицинском стационаре, она будет обязана сразу после этого вызвать врачей, которые зафиксируют факт появления младенца на свет и проведут первый медосмотр.

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