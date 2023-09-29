Китайский зонд "Чанъэ-6" запустят на обратную сторону Луны для сбора грунта в 2024 году - это будет первый подобный проект в истории освоения естественного спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Китайского национального космического управления (CNSA).
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