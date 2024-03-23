Сегодня в трудовых коллективах района проходит день информирования.

Главный вопрос, который обсуждают представители информационно-пропагандистских групп с членами трудовых коллективов, касается проектов будущего Республики Беларусь: развития атомной энергетики, космической отрасли, достижений в области биотехнологий, информатизации и искусственного интеллекта, микроэлектроники, приборостроения и др.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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