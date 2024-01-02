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Польский сатирик Петшак предложил отправлять нелегальных мигрантов в концлагеря

Польский сатирик Петшак предложил отправлять нелегальных мигрантов в концлагеря

Польский сатирик и актер Ян Петшак предложил направлять нелегальных выходцев из-за рубежа в концентрационные лагеря, возведенные во времена Второй мировой войны, скандальным заявлением артиста заинтересовалась генеральная прокуратура.

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