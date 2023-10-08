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ИА Реалист

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Израиль больше не может контролировать свою судьбу

Израиль больше не может контролировать свою судьбу

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Израиль вступает в ситуацию, в которой он не может контролировать свою судьбу, заявил в беседе с Middle East Eye израильский политолог Мерон Рапопорт.

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Комментарии
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МГ
М Г
...плохо кончит.
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1 д.
СЗ
Слава Зубков
В любой войне в любой стране страдает только простой народ. А остальные все наживаются на страданиях народа
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1 д.
Виктор Степанов
Такое ощущение, что весь мир, переболев ковидом, просто сошёл с ума, люди потеряли свою человечность...
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16 час.

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