Жителей Рыльского района Курской области отселяют из-за постоянных атак ВСУ

Хинштейн: жителей села Козино Рыльского района Курской области отселяют из-за атак ВСУ.Из села Козино в Рыльском районе Курской области вынужденно эвакуируют жителей.
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