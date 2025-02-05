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Зеленский заявил, что ВСУ потеряли 45,1 тыс. убитыми за время конфликта

Зеленский заявил, что ВСУ потеряли 45,1 тыс. убитыми за время конфликта

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала военного конфликта потеряли 45,1 тыс. убитыми. С таким утверждением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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