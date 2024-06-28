На милитаризме далеко не уедешь. Европейские либералы заимствуют риторику консерваторов

Как я и полагал с самого начала, главным итогом прошедших в этом месяце выборов в Европарламент стали не их результаты, распределение мест или даже выбор нового-старого главы Еврокомиссии, а та тенденция или, как сейчас принято говорить, политический тренд общественных настроений в Европе, который определялся в ходе голосования.