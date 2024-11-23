Запад хотел эскалации – он её получил

Автор: Юрий Баранчик На удары дальнобойными ракетами вглубь международно признанной территории России Москва ответила первым в мире применением ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковыми боеголовками, которые на заключительном этапе полета развивают скорость в 10 Мах, по заводу «Южмаш», на котором было организовано производство ракет, и, возможно, шла речь о создании грязной ядерной бомбы.