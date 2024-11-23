Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    А это смотря КАКАЯ мощность боеприпаса! Ну, и высота нанесения удара. Если на высоте до 150-200 метров - это одно, ес...Закрытие бреши по...
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    За "Орешником" пойдёт "Каштан"Запад хотел эскал...
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Запад хотел эскалации – он её получил

Запад хотел эскалации – он её получил

Автор: Юрий Баранчик На удары дальнобойными ракетами вглубь международно признанной территории России Москва ответила первым в мире применением ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковыми боеголовками, которые на заключительном этапе полета развивают скорость в 10 Мах, по заводу «Южмаш», на котором было организовано производство ракет, и, возможно, шла речь о создании грязной ядерной бомбы.

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Комментарии
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Иван Ураганов
За &quot;Орешником&quot; пойдёт &quot;Каштан&quot;
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6 час.

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