«Но о Петре нужно позаботиться!» — фанаты пытаются остановить маму Заворотнюк от отъезда в Астрахань навсегда

Поскольку на данный момент в сети нет конкретной информации о том, что происходит в доме Анастасии Заворотнюк и как её близкие справляются с потерей, поклонники испытывают сильные эмоции и беспокоятся о том, чтобы члены семьи актрисы не приняли каких-либо решений на горячую руку.