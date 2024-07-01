«Но о Петре нужно позаботиться!» — фанаты пытаются остановить маму Заворотнюк от отъезда в Астрахань навсегда

Поскольку на данный момент в сети нет конкретной информации о том, что происходит в доме Анастасии Заворотнюк и как её близкие справляются с потерей, поклонники испытывают сильные эмоции и беспокоятся о том, чтобы члены семьи актрисы не приняли каких-либо решений на горячую руку.
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