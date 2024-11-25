Кулеба рассказал о страхе украинцев перед новыми ударами "Орешником"

Бывший глава МИД Украины назвал нервной реакцию общества на новое русское супероружие.Бывший руководитель украинской дипломатии Дмитрий Кулеба дал интервью CNN, где раскрыл реакцию жителей страны на удар российской баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепропетровску.
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