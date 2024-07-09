Врач Исанбаев советует продукты с таурином и бетаином для восстановления печени

Эксперт назвал продукты, богатые таурином и бетаином, которые помогут восстановить печень.Специалист по снижению веса и врач Павел Исанбаев пояснил, что негативно на работу печени влияет малоподвижность, жизнь в постоянном стрессе, любовь к полуфабрикатам, спиртным напиткам и большие дозы лекарств, употребляемые без контроля со стороны врача.