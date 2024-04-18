Захарова пошутила, что Байдену осталось запретить себе участвовать в выборах

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова пошутила о том, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену осталось запретить себе участвовать в предстоящих выборах главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии