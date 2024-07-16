Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Трудовых мигрантов будут учить не свистеть женщинам и не называть россиян «братьями»

Трудовых мигрантов будут учить не свистеть женщинам и не называть россиян «братьями»

Avia.pro Ну что, дорогие мои, настало время открыть новую главу в истории нашего великого Отечества.

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Комментарии
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Н
Наталья
Это лобби от президента идет.. вы послушайте, что он об этом говорит!!! Уши от гнева заворачиваются!!! Я его не понимаю совсем уже!! Почему лично я должна перевоспитывать этих у....в???
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7 час.
Индиана Извекова
На 100% прав. Почему, мы хозяева страны должны подчиняться приезжим, а не наоборот. Предал свою Родину, где нет работы, так обустрой ее, а не нашу своими правилами.
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5 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Мигранты, приехавшие в Россию по договору,  ДОЛЖНЫ жить  по НАШИМ ЗАКОНАМ И ПРАВИЛАМ.!!! Остальные пусть едут туда, откуда приехали...В СВОИ АУЛЫ..! РОССИЯ И НАРОД РОССИИ ИМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ!!!
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2 час.

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