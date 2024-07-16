Трудовых мигрантов будут учить не свистеть женщинам и не называть россиян «братьями»

Н Наталья Это лобби от президента идет.. вы послушайте, что он об этом говорит!!! Уши от гнева заворачиваются!!! Я его не понимаю совсем уже!! Почему лично я должна перевоспитывать этих у....в???

Индиана Извекова На 100% прав. Почему, мы хозяева страны должны подчиняться приезжим, а не наоборот. Предал свою Родину, где нет работы, так обустрой ее, а не нашу своими правилами.