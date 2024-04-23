Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Десять бытовых нюансов в украинском тылу

Десять бытовых нюансов в украинском тылу

Знаете, как на мове придумали называть бутерброд? Накладанэць! Евроукры остаются верными себе и приспосабливаются к любым сложностям.

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