Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв предложил радикальное решение по Украине. Он призвал Москву перестать играть в джентльмена и действовать более решительно: "Мы чего стесняемся?"Гурулёв отметил, что Украина устраивает на территории России теракты, вторгается в приграничье, вербует школьников, чтобы те поджигали релейные шкафы на железной дороге, и даже ведут переговоры с сирийскими террористами о том, чтобы взять их боевиков в ВСУ.
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