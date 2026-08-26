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Аргументы недели

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Германия стала абсолютным лидером по числу погибших в летнюю жару

Германия стала абсолютным лидером по числу погибших в летнюю жару

Лето 2026 года стало одним из самых смертоносных в истории Европы из-за рекордной жары. По неполным данным, которые приводит газета The Guardian, число жертв аномально высоких температур за три летних и два весенних месяца превысило 35 тысяч человек.

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