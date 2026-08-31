Zero Hedge
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Zero Hedge

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These Are The World's Safest (And Least Safe) Cities

These Are The World's Safest (And Least Safe) Cities

These Are The World's Safest (And Least Safe) Cities Doha ranks as the safest major city in the world in 2026, while Caracas sits at the opposite end of the ranking.

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