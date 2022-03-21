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Байден обсудит с бизнесменами последствия антироссийских санкций

Байден обсудит с бизнесменами последствия антироссийских санкций

Глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден встретится с представителями крупного бизнеса и банков для того, чтобы провести обсуждение касательно последствий украинского конфликта, а также санкционных ограничений против Российской Федерации.

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