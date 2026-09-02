Mitsubishi подготовит новый Pajero к стартам в гонках

Японский автопроизводитель Mitsubishi официально представил Pajero пятого поколения, возродив культовое имя спустя пять лет после завершения производства предыдущей модели.
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