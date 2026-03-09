BE ON 9/3/26 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! jdotnq swept 1m and tap into a 5m nice delivery off that 5m candle went without me waited for a pull back into this 2m enter off that cisd be was at highs tagging umg 1h(bias was bullish do too 4h hour gettting swept and Nice delivery off that.
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