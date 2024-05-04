Запретная тема: «Кремль» устроил в США ровно то же, что и Запад в СССР накануне развала

Отношение населения к тем или иным произведениям культуры считается достаточно показательным для характеристики тех настроений, переживаний, которые его волнуют и которые имеют серьезные основания в конкретных общественных событиях и условиях.
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