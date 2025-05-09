По Красной площади прошли 183 единицы боевой техники разных эпох

В составе механизированной колонны, задействованной в Параде Победы, по Красной площади проехали 183 единицы боевой техники — как времён Великой Отечественной войны, так и современные образцы, находящиеся на вооружении российской армии.
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