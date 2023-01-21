В Израиле показали применение ручного дрона-камикадзе Point Blank

Пентагон заказал у израильской компании IAI создание и производство нового боеприпаса Point Blank (вариант перевода: «прямой наводкой»), который официально называется гибридной электрооптической ракетой, а фактически представляет собой, со слов различных обозревателей, барражирующий снаряд или дрон-камикадзе.