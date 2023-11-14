Диабетическая стопа – угроза жизни

Наиболее опасным осложнением сахарного диабета врачи считают развитие диабетической стопы. Многие пациенты с высоким уровнем сахара в крови не относятся к проблеме серьезно, узнают о последствиях только на приеме у хирурга.
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