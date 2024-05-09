История с делом депутата Семигина к участнику СВО вышла на новый уровень. Ранее политик потребовал с бойца через суд 6 млн рублей.
Иск депутата к бойцу СВО миллионы
Комментарии
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ЕД
Елена ДанильченкоБушуева
депутата на передовую чтобы не трыздел
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12 час.
АА
Афонин Андрей
Надо прекратить практику выборов по спискам! И тогда бы этого семигина не было бы в ГД! А сейчас его надо гнать сраной метлой из думы. "законотворец" долбаный!
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11 час.
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