Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек еще 20 мая. У него осталось мало времени, сообщил в социальной сети X заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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