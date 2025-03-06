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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бракованные GPU могли просочиться в ноутбуки с графикой GeForce RTX 50 — теперь они ...

Бракованные GPU могли просочиться в ноутбуки с графикой GeForce RTX 50 — теперь они ...

Бракованные GPU могли просочиться в ноутбуки с графикой GeForce RTX 50 — теперь они не выйдут в срокПо данным немецкого издания Heise, производители ноутбуков вынуждены работать в усиленном режиме, чтобы провести тщательное тестирование новых моделей с графикой GeForce RTX 50-й серии перед их отправкой клиентам.

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