Бракованные GPU могли просочиться в ноутбуки с графикой GeForce RTX 50 — теперь они не выйдут в срокПо данным немецкого издания Heise, производители ноутбуков вынуждены работать в усиленном режиме, чтобы провести тщательное тестирование новых моделей с графикой GeForce RTX 50-й серии перед их отправкой клиентам.