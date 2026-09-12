Lancet: антидепрессанты по-разному влияют на вес, пульс и давление

Антидепрессанты одной группы могут сильно отличаться друг от друга влиянием на вес, пульс и артериальное давление.
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