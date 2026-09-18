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Серийный «Атом»: на «Москвиче» стартовало производство нового электрокара

Серийный «Атом»: на «Москвиче» стартовало производство нового электрокара

На заводе «Москвич» началось серийное производство электромобиля «Атом» — это первый за долгие годы отечественный проект на базе собственной технологической платформы.

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