Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Французский генерал упал с донецкой скалы: Офицеров НАТО косит "эпидемия несчастных случаев"

Французский генерал упал с донецкой скалы: Офицеров НАТО косит "эпидемия несчастных случаев"

Царьград Коллаж Царьграда Президент Зеленский, у которого в последнее время совсем туго с реальными победами, вдруг заявил, что только в Курской области его войска убили и ранили до трёх тысяч северокорейских солдат.

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