Промышленников Москвы научат бережливому производству

Обучение по направлению «Бережливое производство» запустили в Московской технической школе (МШТ). Промышленники столицы смогут пройти курсы в очном и гибридном форматах по трем образовательным программам, разработанным совместно с городскими вузами.
Обучение по направлению «Бережливое производство» запустили в Московской технической школе (МШТ). Промышленники столицы смогут пройти курсы в очном и гибридном форматах по трем образовательным программам, разработанным совместно с городскими вузами.
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