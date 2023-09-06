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Промышленников Москвы научат бережливому производству

Промышленников Москвы научат бережливому производству

Обучение по направлению «Бережливое производство» запустили в Московской технической школе (МШТ). Промышленники столицы смогут пройти курсы в очном и гибридном форматах по трем образовательным программам, разработанным совместно с городскими вузами.

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