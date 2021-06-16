Житель Назарово незаконно торговал спиртом в своем гараже

SibnovostiruПолитикаЖитель Назарово незаконно торговал спиртом в своем гаражеВ Назарово сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из … .Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ТычкинНе "закрышевался" с полицией! Да у нас в любой подворотне торгуют спиртом на розлив - так и прут бичи мимо моего дачного участка к точке торговли спиртом . Баба торгует из подворотни! Вынесли уже с дач все инструменты, трубы, насосную станцию общества разграбили на металлолом ( хотя была на охраняемой территории ). А полиция! Да "ни хера" она не ищет! А Бастрыкин за всех не наработается.....Комментировать
Свежие комментарии