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Житель Назарово незаконно торговал спиртом в своем гараже

Житель Назарово незаконно торговал спиртом в своем гараже

В Назарово сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из … .

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Сергей Тычкин
Не "закрышевался" с полицией! Да у нас в любой подворотне торгуют спиртом на розлив - так и прут бичи мимо моего дачного участка к точке торговли спиртом . Баба торгует из подворотни! Вынесли уже с дач все инструменты, трубы, насосную станцию общества разграбили на металлолом ( хотя была на охраняемой территории ). А полиция! Да "ни хера" она не ищет! А Бастрыкин за всех не наработается.....

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