Трамп рассказал Маску, что у него были хорошие отношения с Путиным

Бывший американский лидер, кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп в интервью Илону Маску заявил, что с президентом России Владимиром Путиным у него были хорошие отношения, несмотря на устроенные Хиллари Клинтон «мистификации» и «российский заговор» (связи Трампа с РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии