Трамп рассказал Маску, что у него были хорошие отношения с Путиным

Бывший американский лидер, кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп в интервью Илону Маску заявил, что с президентом России Владимиром Путиным у него были хорошие отношения, несмотря на устроенные Хиллари Клинтон «мистификации» и «российский заговор» (связи Трампа с РФ).