Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Зачем нам в Ватикан?

Зачем нам в Ватикан?

Наталия Ефимова Что у нас пел Высоцкий про Ватикан, помните? Повторять не буду, уж очень нежный робот Дзена.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  этот  протобес  хотя  бы  знает, кто такой Антихрист? Так  надо бы  знать, что Антихрист  это  явление  равное по силе Христу!!! Учите  историю религий. Значит, по  мнению этого попа  Папа Римский  равен  Христу?А  не  многовато ли  почестей  понтифику католиков?
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3 час.
Владимир Алтайцев
Переговоры  могут идти  только  на территории России. И нигде  иначе.
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3 час.
Т
Тульнов
Ни к чему вообще!
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1 час.
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