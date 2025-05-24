Зачем нам в Ватикан?

Владимир Алтайцев

А этот протобес хотя бы знает, кто такой Антихрист? Так надо бы знать, что Антихрист это явление равное по силе Христу!!! Учите историю религий. Значит, по мнению этого попа Папа Римский равен Христу?А не многовато ли почестей понтифику католиков?