Шумные гуляния и кортежи выпускников в Жанаозене: в отношении директора проведут служебную проверку

Вчера утром для выпускников всех школ города Жанаозен в соответствии со специальной инструкцией Министерства образования и науки по итогам 2023-2024 учебного года было проведено мероприятие «Спасибо тебе, моя школа!" По окончании мероприятия выпускники 11 класса Жанаозенской школы-гимназии N5, директор школы, заместитель по воспитательной работе, классный руководитель, родители ездили на своих машинах по городу, посетили городской парк и другие достопримечательности.