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Шумные гуляния и кортежи выпускников в Жанаозене: в отношении директора проведут служебную проверку

Шумные гуляния и кортежи выпускников в Жанаозене: в отношении директора проведут служебную проверку

Вчера   утром  для выпускников всех школ города Жанаозен в соответствии со специальной инструкцией  Министерства  образования и науки  по итогам 2023-2024 учебного года было проведено мероприятие «Спасибо тебе, моя школа!" По окончании мероприятия выпускники 11 класса Жанаозенской школы-гимназии N5, директор школы, заместитель по воспитательной работе, классный руководитель, родители ездили на своих машинах по городу, посетили городской парк и другие достопримечательности.

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