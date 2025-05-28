Британия испытала летающее такси VX4: новый шаг в авиации будущего

В Великобритании проведены успешные испытания первого летающего такси VX4 от Vertical Aerospace. Министр транспорта России Роман Старовойт заявил о возможности ввода аэротакси в России, а МАИ завершит разработку своего проекта к 2025 году.
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